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Zonguldak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
 03 Eylül 2020 12:30
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Zonguldak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Odabaş'ın (25) kullandığı 67 AAT 991 plakalı motosiklet, Ereğli-Zonguldak kara yolu Göçmenler Kavşağı'nda devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Süleyman Aydın yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Odabaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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