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İstanbul'da taşınmalar 6 ayda yüzde 40,7 azaldı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in "Gayrimenkulun Enerjisi 2020" Raporu: Bu yılın ilk yarısında İstanbul Avrupa Yakası'ndaki taşınma hareketliliği 208 bin 667'ye geriledi. Söz konusu düşüşte ikinci el gayrimenkule geçişlerin azalması etkili oldu
 03 Eylül 2020 12:41
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İstanbul'da taşınmalar 6 ayda yüzde 40,7 azaldı

Bu yılın ilk yarısında İstanbul Avrupa Yakası'nda taşınma hareketliliği yüzde 40,7 azalırken, elektrik abonelerinin Çatalca ve Silivri gibi sayfiye bölgelerindeki yazlıklarına geçişiyle bu ilçelerdeki elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 35 artış görüldü.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in Gayrimenkulun Enerjisi 2020 Raporu'nun yılın ilk yarısına ilişkin sonuçları düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 4,4 milyon elektrik abonesinin taşınma hareketliliğini ve elektrik tüketimini mercek altına alan rapora göre, ocak-haziran döneminde taşınma hareketliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,7 azalışla 208 bin 667'ye düştü. Bu düşüşün büyük bir kısmı ikinci el gayrimenkule geçişlerdeki yavaşlamadan kaynaklandı.

Söz konusu dönemde, ikinci el gayrimenkule geçişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 azalarak 151 bin 82'ye indi. Yeni gayrimenkule taşınma hareketliliğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 düşüş görüldü ve ilk kez kapısı açılan gayrimenkul sayısı 57 bin 585'e geriledi.

Yılın ilk yarısında her gün ortalama 316 abone yeni konutuna taşındı. Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Beylikdüzü en fazla taşınma hareketliliğinin görüldüğü ilçeler olarak öne çıktı.

- Tüketiciler, yazlıklarına gitti

Diğer yandan, bu dönemde ilçelerdeki mesken doluluk oranlarında da artış gözlendi. Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Silivri'de geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranları arttı.

Özellikle nisan ve mayıs ayında meskenlerdeki elektrik tüketimi yüzde 20 seviyesinde artarken, ticarethanelerin elektrik tüketimi yüzde 25 ve sanayi elektrik tüketimi de yüzde 15 azaldı.

Bu dönemde, tüketicilerin yazlık olarak kullandığı ve yılın belli dönemlerinde boş olan konutlarına geçişinin etkisiyle Çatalca ve Silivri gibi ilçelerde elektrik tüketimi arttı. Nisanda sadece Silivri'de meskenlerdeki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 artış gösterdi.

- Genç nüfusun yaşadığı bölgelerde hareketlilik

Ağırlıklı olarak 35 yaş altı abonelerin yaşadığı Şişli, Kağıthane, Esenyurt, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta da taşınma hareketlililiği yaşandı.

Şişli'de söz konusu yaş grubunun yüzde 45,3'ü, Kağıthane'de yüzde 45,07'si, Esenyurt'ta yüzde 44,09'u, Beyoğlu'nda yüzde 39,1'i ve Beşiktaş'ta yüzde 37,9'u mesken değiştirdi.

Bu değişiklikte, yalnız yaşayan bazı abonelerin ve öğrencilerin ailelerinin yanına dönmesi de etkili oldu.

- Tüm tarife gruplarında tüketim normalleşti

Basın mensuplarının rapora ilişkin sorularını yanıtlayan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, bu dönemde en fazla mesken faturalarında artış olduğuna yönelik şikayet aldıklarını dile getirdi.

Bakal, özellikle nisan ve mayıs aylarında evde kalma sürelerinin artmasıyla mesken faturalarında yüzde 15 artış yaşandığını kaydetti.

Haziranda normalleşmenin başlamasıyla meskenlerdeki elektrik faturalarında düşüş görülmeye başlandığını ifade eden Bakal, "Seyahat yasağının kalkmasıyla faturalarda düşüş yaşandı. Diğer yandan, tüm tarife gruplarında temmuz ve ağustos aylarında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemindeki seviyesini yakalayarak normalleşmeye başladı." dedi.

Anadolu Ajansı
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