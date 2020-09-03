Okul çalışanından örnek davranış: Para dolu cüzdanı teslim etti
|03 Eylül 2020 13:04
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde görev yapan bayan hizmetli okul bahçesinde
bulduğu para dolu cüzdanı Okul Müdürüne teslim etti.
Çok Programlı Anadolu Lisesinde geçici sürekli işçi kadrosunda çalışan ismi açıklanmayan 2 çocuk annesi bayan personel, sabah saatlerinde okul önünde temizlik yaptığı esnada oturma bankının altında bulduğu para dolu cüzdanı Okul Müdürü Selim Özyurt'a teslim etti.
Müdür Özyurt, içerisinde 2 bin TL'yi aşkın nakit para, kimlik ve kredi kartları bulunan cüzdanın sahibinin Sadettin Özkan olduğunu belirleyerek cüzdanı şahsın babası Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan'a teslim etti. Okul Müdürü Özyurt, örnek davranışından dolayı bayan personelini tebrik etti.
Bayan personel, bulduğu cüzdanı teslim ederek vatandaşlık ve insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi.
Muhtar Mehmet Özkan, örnek bir davranış sergileyen okul çalışanına teşekkür etti.
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