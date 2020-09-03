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Bakan Soylu'dan, 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birinci yılını dolduran "Diyarbakır Anneleri" ile ilgili paylaşımda bulundu
 03 Eylül 2020 13:27
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Bakan Soylu'dan, 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birinci yılını dolduran "Diyarbakır Anneleri" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!"
Anadolu Ajansı
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