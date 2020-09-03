Bakan Soylu'dan, 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.