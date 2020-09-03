Bakan Soylu'dan, 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birinci yılını dolduran "Diyarbakır Anneleri" ile ilgili paylaşımda bulundu
|03 Eylül 2020 13:27
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birinci yılını dolduran "Diyarbakır Anneleri" ile ilgili paylaşımda bulundu.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!"
365 gündür...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 3, 2020
Tam bir yıldır teröre meydan okuyan
Cesur Annelere...
Diyarbakır Annelerine selam olsun!
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