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'Dünyanın en saçma binası' yıkılacak

Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan Kahramanmaraş'taki yarısı kullanılmayan sarı, kırmızı, mavi renkli özel idare binasının yıkılarak yerine kent meydanı yapılacağı bildirildi.
 03 Eylül 2020 13:41
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özel idare ve valilik binalarını yıkıp yerine yapılacak kent meydanı projesini Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi meclislerinde üyelere anlattı.

Geçen yıl kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da kentsel dönüşümle ilgili bilgi verdiğini kaydeden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan özel idare binası için Kahramanmaraşlıların isteği ise binanın yıkılması yönünde olurken, kimi vatandaş adres sormada kimisi ise fotoğraf çektirmek için farklı bir yapıt olduğunu söyledi.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor. Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, bünyesinde çeşitli iş yerleri de barındırıyor. Kahramanmaraş'ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
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