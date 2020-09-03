'Dünyanın en saçma binası' yıkılacak
|03 Eylül 2020 13:41
|Yazdır
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özel idare ve valilik binalarını yıkıp yerine yapılacak kent meydanı projesini Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi meclislerinde üyelere anlattı.
Geçen yıl kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da kentsel dönüşümle ilgili bilgi verdiğini kaydeden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan özel idare binası için Kahramanmaraşlıların isteği ise binanın yıkılması yönünde olurken, kimi vatandaş adres sormada kimisi ise fotoğraf çektirmek için farklı bir yapıt olduğunu söyledi.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor. Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, bünyesinde çeşitli iş yerleri de barındırıyor. Kahramanmaraş'ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri yarın açılıyor
03 Eylül 2020 14:25
|Jandarmaya ait kamyon alev almadan söndürüldü
03 Eylül 2020 14:19
|Validen 'temaslı' vatandaşlara: Allah rızası için dışarı çıkmayın
03 Eylül 2020 13:15
|Okul çalışanından örnek davranış: Para dolu cüzdanı teslim etti
03 Eylül 2020 13:04
|Ağrı, tarihi ve doğal güzellikleriyle atağına hazırlanıyor
02 Eylül 2020 22:47
|Soğuksu Milli Parkı'nda 30 dönüm ormanlık alan yandı
02 Eylül 2020 22:23
|Vali açıkladı: Vaka sayıları düşüşe geçti
02 Eylül 2020 18:19
|Bakan Kurum: Dereli'de hayat normale dönmeye başladı
02 Eylül 2020 16:27
|Karantinaya uymayanları Valilik zorunlu karantinaya alacak
02 Eylül 2020 16:16
|İki ilçe belediyesinde çok sayıda personel koronavirüse yakalandı
02 Eylül 2020 15:58