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Ankara'nın içme suyunda kimyasal alarmı

Ankara'nın su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kurtboğazı Barajı'na akan derede yüksek miktarda kimyasal atık bulundu. Kimyasalın karıştığı barajda balık ölümleri yaşanırken ilgili birimler alarma geçti
 03 Eylül 2020 13:55
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Ankara'nın içme suyunda kimyasal alarmı

Ankara'nın önemli ölçüde su ihtiyacının karşılayan Kurtboğazı Barajı'na akan bir dereye yüksek miktarda kimyasal atık karıştığı tespit edildi.

Kimyasalın baraja ulaşması ile balık ölümleri de görülmeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri alarma geçirildi.

Ekipler olay yerine hareket ederken jandarma kimyasalın baraja su taşıyan dereye kimler tarafından atıldığını araştırıyor
Sözcü
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