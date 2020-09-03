1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ elebaşını aklayan eski savcıya 10 yıl 6 ay hapis

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpaslarından sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014'te açılan soruşturmada verilen takipsizlik kararını yetkisi olmadığı halde onaylayan, Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına da bakan meslekten ihraç edilen savcı İsmail Aksoy, hakkında verilen hapis cezasının bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
 03 Eylül 2020 13:58
Yazdır
FETÖ elebaşını aklayan eski savcıya 10 yıl 6 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpaslarından sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan soruşturmada verilen takipsizlik kararını yetkisiz olduğu halde onaylayan, Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy, hakkında verilen hapis cezasının usulen bozulması üzerine yeniden yapılan yargılamada ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İsmail Aksoy, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık Aksoy, ek savunma için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "sanığın bozma öncesinde yapılan yargılama esnasında tüm delilleri mahkeme huzurunda tartışarak savunma yaptığını, yine bozma sonrasındaki taleplerin yargılamaya bir yenilik katmayacağını ve sanığa ek bir süre verilmesinin yalnızca yargılamanın uzamasına matuf bir durum teşkil edeceğini" dikkate alarak, süre talebini reddetti.

Dosyayı karara bağlayan heyet, sanık İsmail Aksoy hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçundan kamu davası açıldığını hatırlatarak, Aksoy'un atılı suçu işlemediği sabit olduğundan bu suçtan beraatine karar verdi.

Heyet, sanık Aksoy'un FETÖ'deki konumu, örgüte olan bağlılığı, olayın özelliği, suç konusunun önem ve değeriyle suçla oluşan zararın ağırlığını dikkate alarak, sanık Aksoy'a ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan önce 7 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın eyleminin terör suçu olması sebebiyle verilen cezanın 10 yıl 6 aya çıkarılmasını kararlaştırdı.

Sanık Aksoy'un fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki savunmaları ile pişmanlık gösterir bir tavır sergilemediğini dikkate alarak cezasından bir indirim yapmayan mahkeme heyeti, sanığa verilen ceza süresini dikkate alarak tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

- FETÖ elebaşını aklayan sanık ''Zirve Yayınevi'' cinayetinin savcısı çıktı

İddianamede, 17-25 Aralık olaylarından sonra 22 Ocak 2014'te, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yapılan şikayet sonrasında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, meslekten ihraç edilen ve FETÖ'den yargılanan Ş.G. tarafından takipsizlik kararı verildiği belirtilerek, bu kararın yetkisi olmadığı halde yine meslekten ihraç edilen sanık İsmail Aksoy tarafından UYAP'tan "görüldü" işlemi yapılarak onaylandığı vurgulanarak, ''Bu şekilde eski savcılar Ş.G. ve İsmail Aksoy'un görevlerini kötüye kullanarak Fetullah Gülen'i, hakkındaki iddialara ilişkin olarak yargı marifetiyle akladıkları anlaşılmıştır.'' denilmişti.

Sanık İsmail Aksoy'un bu kararla FETÖ/PDY lehine usulsüz işlemler yaptığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Aksoy'un, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt adına himmet verdiği, örgütün toplantılarına katıldığı anlatılmıştı. İddianamede, FETÖ soruşturmalarında ifade veren veren şahsıların İsmail Aksoy'un örgüte iltisaklı olduğuna dair beyanları da yer almıştı.

İddianamede, sanık Aksoy'un Malatya'da özel yetkili cumhuriyet savcısı olarak, Ergenekon soruşturmasına dahil edilen ''Zirve Yayınevi'' davasının soruşturmasını yürüterek ek iddianame düzenlediği belirtilerek, ''Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda ve tam bir itaatle 'yargının kararı' veya 'takdiri' kılıfı altında söz konusu soruşturmanın tüm aşamalarında örgütsel amaç doğrultusunda hareket ettiği, süreçte birçok hukuksuzluğa imza attığı, birçok kişinin mağduriyetine sebebiyet verdiği'' kaydedilmişti.

- HSYK seçimlerinde örgüt için çalışmış

Sanık Aksoy'un FETÖ'ün adeta silah olarak kullandığı yargı yapılanmasının en mahrem sınıfı olan özel yetkili (kapatılan) cumhuriyet savcısı olarak yerleştirildiği anlatılan iddianamede, sanığın görev yaptığı soruşturmalarla ilgili ''sivil abi'' olduğu tespit edilen İlyas kod aldı örgüt mensubu marifetiyle FETÖ'ye bilgi aktardığı da vurgulanmıştı. 2014'teki HSYK seçimlerinde örgüt adayları için çalıştığı da kaydedilen Aksoy'un, savcılık ve hakimlikteki ifadelerinde ise hakkındaki tüm suçlamaları inkar ettiği belirtilmişti.

Sanığa ilk yargılamada yerel mahkemece verilen 10 yıl 6 aylık hapis cezası, İstinaf mahkemesince usulen bozulmuş ve dosya mahkemeye geri gönderilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da FETÖ'nün yurt müdürüne 9 yıl hapis cezası
03 Eylül 2020 12:55		 İçişleri: 38 terörist etkisiz hale getirildi
03 Eylül 2020 09:15
MSB: Şırnak'ta 2 PKK'lı terörist teslim oldu
02 Eylül 2020 22:05		 Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
02 Eylül 2020 18:08
Güvenlik kaynakları: DEAŞ istihbarat örgütlerinin kontrolünde
02 Eylül 2020 16:45		 'Ergenekon' davasına bakan hakim ve savcılar hakim karşısına çıktı
02 Eylül 2020 16:19
Yargıtay, FETÖ elebaşısının kardeşi Kutbettin Gülen'in cezasını onadı
02 Eylül 2020 16:04		 Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
02 Eylül 2020 13:45
Yakalanan FETÖ'cülerin ifadeleri ortaya çıktı: Jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz
02 Eylül 2020 13:29		 İzmir'deki FETÖ operasyonunda 30 kişiden 8'i tutuklandı
02 Eylül 2020 11:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri yarın açılıyor14:19 - Jandarmaya ait kamyon alev almadan söndürüldü14:15 - Düğün yolunda kazada hayatını kaybeden bekçiye son veda14:08 - Binali Yıldırım virüse yakalandı iddiası14:04 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı13:58 - FETÖ elebaşını aklayan eski savcıya 10 yıl 6 ay hapis
13:55 - MEB, il emrinde adalet sağlamalı!13:55 - Ankara'nın içme suyunda kimyasal alarmı13:52 - Bilim Kurulu üyelerinden ailelere 'balık yağı uyarısı'13:41 - 'Dünyanın en saçma binası' yıkılacak13:33 - Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor TBMM'de13:27 - Bakan Soylu'dan, 'Diyarbakır Anneleri' paylaşımı
13:20 - AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada Türk bayrağı çizdi13:15 - Validen 'temaslı' vatandaşlara: Allah rızası için dışarı çıkmayın13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:04 - Okul çalışanından örnek davranış: Para dolu cüzdanı teslim etti12:56 - Yangın sonrası patlama meydana geldi, itfaiye erleri arada kaldı
12:55 - Adana'da FETÖ'nün yurt müdürüne 9 yıl hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Ankara'da virüs alarmı, harita kıpkırmızı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Küçük bir dikkatsizlikle virüsü nasıl kaptığını anlattı
Küçük çocuğu olan kamu personeli öncelikli olarak uzaktan çalıştırılmalıdır
Tabureyi zabıtanın kafasına defalarca vurarak kırdı
KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
Kişiye özel ilana, beklenildiği gibi birer kişi başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 2
etekleri zil çalmak 2
03.09.2020 türkiye vs macaristan maçı 2
özgür özel'in corona testi yazısını yırtması 2
somer şef'in çin tuzunu övmesi 2
kısıtlı bir şekilde eğitimin devam etmesinden yanayız 1
lamborghini'de karpuz satan adam 4
tiktok'ta atatürk'e hakaretler eden kadın 1
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 4
mantar 1
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam