Binali Yıldırım virüse yakalandı iddiası
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın korona virüse yakalandığı iddia edildi Müşahede altına alınan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|03 Eylül 2020 14:08
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TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım korona virüse yakalandı. Bir süredir Erzincan'da tatil yapan Binali Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Memleketi Erzincan'dan döndükten sonra virüs belirtileri görünen Binali Yıldırım Ankara Şehir Hastanesi'ne gidip Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan 64 yaşındaki Yıldırım müşahede altına alındı.
Binali Yıldırım'ın hastalığının seyrinin çok şiddetli geçmediği, binaya yürüyerek giriş yaptığı ve hastanede normal odada tutulduğu öğrenildi.
Ayrıca haberin duyulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Yıldırım'ı ziyaret ettiği bilgisine ulaşıldı.
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