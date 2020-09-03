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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.
 03 Eylül 2020 14:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Ankara'ya gelen AİHM Başkanı Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Saat 14.00'te başlayan kabul, basına kapalı devam ediyor.
DHA
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