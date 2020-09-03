Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul etti.
|03 Eylül 2020 14:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Ankara'ya gelen AİHM Başkanı Spano'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Saat 14.00'te başlayan kabul, basına kapalı devam ediyor.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spanoyu kabul etti.https://t.co/WyzTR3ezUv pic.twitter.com/vdie7t3oUZT.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 3, 2020
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