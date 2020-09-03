Asfaltta sucuklu yumurta pişirdi
|03 Eylül 2020 15:09
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Son 91 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, asfaltta sucuklu yumurta pişirerek sıcağı test etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde termometrelerin öğlen saatinde 53 dereyi göstermesi ve telefonların aşırı sıcak nedeniyle çalışmadığı Kozan'da Murat Mercan isimli bir esnaf sıcaklık testi için asfaltta önce sucuk pişirdi ardından üstüne yumurta kırdı. Mercan, "Çukurova yanıyor. Bizde asfaltta sucuk ekmek yaptık. Asfaltta yumurta kırmışlardı bizde buna sucuk ekledik. Sucuğumuz pişiyor. Adana sıcak denilince güneşe ateş edilme algısı vardı. Güneşe ateş edecek arkadaşlar sıcaktan bunaldı evden çıkamadılar. Biz onların yerine yeni bir akım başlattık. Güneşte sucuk ekmek denedik oluyor. Termometremiz yandı. 52 dereceden sonrası yandı" dedi.
Sucuklu yumurtayı tadan Mercan, "Piştiğini herkes görebilir. Burada aşırı derecede kendinizi kapalı teneke içinde sürekli buharlaşıyor gibi hissediyorsunuz. Tarlada çalışan ocak başında çalışan arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.
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