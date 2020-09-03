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Meteoroloji turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar artıyor

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini artırmaya devam ediyor. Sıcaklık artışının cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtildi. Özellikle Anadolu iç kesimlerinde 'kavurucu' sıcaklıkların etkili olması beklenirken; MGM tarafından turuncu kodlu uyarı verildi.
 03 Eylül 2020 15:21
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Meteoroloji turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BU SAATLERE DİKKAT!

MGM, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

MGM RENK KODLARI

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
Memurlar.Net
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