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MEB, yer değiştirme puanlarını neden yayınlamıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu il içi, isteğe bağlı il dışı ve özür atamalarında hangi kuruma kaç puanla atama olduğunu hala yayımlamamıştır.
 08 Eylül 2020 14:05
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MEB, yer değiştirme puanlarını neden yayınlamıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı uzun bir süredir yer değiştirme işlemlerinde taban puanları yayınlamaktadır. Bakan Ziya Selçuk sürekli olarak şeffaflıktan bahsederken, Bakanlığın ana hizmet birimi olan Personel Genel Müdürlüğünün eski alışkanlıklarını devam ettirdiği görülmektedir.

Bu puanların açıklaması kafada oluşan soru işaretlerini giderdiği gibi gelecek dönemlerde başvuracak öğretmenlere de kabaca fikir vermektedir.

Evet sonuçlar açıklanınca kişisel sorgulamada bazı bilgilere ulaşılabilmektedir fakat tüm kurumların analizini yapmak mümkün olmamaktadır.

MEB'in bir an önce puanları yayımlaması şeffaflık adına yerinde bir uygulama olacaktır. MEB bazı dönemlerde şeffaf olurken bazı dönemlerde ise maalesef bundan uzaklaşmakta olup puanların ilanı yönetmelikte zorunlu hale getirilerek keyfiyete de iller arasındaki farklılıklara da son vermelidir.

Memurlar.Net - Özel

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