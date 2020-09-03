Mazeret tayinleri çıkmayan öğretmenlerin, il emri atamaları yapıldı
|03 Eylül 2020 15:37
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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama
Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden; 2020 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında iller arası yer değiştirmek üzere ön başvuruda bulunarak birinci aşama başvurusu onaylanan; ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.
Atama sonucunu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.
Atama sonucunu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.
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