1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS için nüfus müdürlükleri açık olacak

ÖSYM Başkanlığı KPSS sınavı için açık olacak nüfus müdürlüklerini duyurdu.
 03 Eylül 2020 15:37
Yazdır
KPSS için nüfus müdürlükleri açık olacak
ÖSYM Başkanlığı internet sitesinden yaptığı duyuru ile hafta sonu yapılacak KPSS sınavı için açık olacak nüfus müdürlüklerini açıkladı.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

DUYURU
(03 Eylül 2020)

2020-KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Lisans Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 06 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


06 EYLÜL 2020 PAZAR GÜNÜ 07.00- 14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ALES/1 sonuçları açıklandı
03 Eylül 2020 10:00		 ÖSYM Başkanı Aygün: Virüslü adaylar ayrı salonda sınava alınacak
02 Eylül 2020 16:38
Kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı
02 Eylül 2020 10:01		 DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için duyuru
27 Ağustos 2020 10:34
2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
26 Ağustos 2020 12:30		 YKS tercih sonuçları haftaya açıklanacak
22 Ağustos 2020 13:52
YDS'ye yeniden başvuru alınacak
18 Ağustos 2020 09:51		 ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı
15 Ağustos 2020 11:21
YKS tercih işlemleri bu gece yarısı sona erecek
14 Ağustos 2020 12:23		 ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
13 Ağustos 2020 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:01 - 'Bakanlığımız öğrencilerin sağlığı için gerekli önlemleri aldı'15:53 - Motosikletli polis timleri otomobille çarpıştı: 2 polis yaralı15:49 - ABB'den 'içme suyuna kimyasal karıştı' iddialarına açıklama15:49 - Bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanı kim olur?15:42 - Haymana Mezarlığı'nda bir polis ölü bulundu15:41 - Gümüşhane Üniversitesi gecekondu atamalarına devam ediyor
15:37 - Mazeret tayinleri çıkmayan öğretmenlerin, il emri atamaları yapıldı15:37 - KPSS için nüfus müdürlükleri açık olacak15:33 - RTÜK, Netflix'teki programın kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi15:29 - Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı15:21 - Meteoroloji turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar artıyor15:09 - Asfaltta sucuklu yumurta pişirdi
14:58 - Merkez Bankası rezervleri geriledi14:52 - TFF'den 'seyircili maç'ta yeni karar14:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti14:31 - Araştırma: Bazı çocukların kanlarında hem virüs hem de antikorlar aynı anda bulunuyor14:30 - Binali Yıldırım ve eşi virüse yakalandı
14:28 - '10 bin 816 ihracatçı bu yıl yeni ihracat yapmaya başladı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da virüs alarmı, harita kıpkırmızı
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Binali Yıldırım ve eşi virüse yakalandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Küçük bir dikkatsizlikle virüsü nasıl kaptığını anlattı
Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
Küçük çocuğu olan kamu personeli öncelikli olarak uzaktan çalıştırılmalıdır
Emniyet, çocuk öğrenimi mazeretinden tayin taleplerine kısıtlama getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salgın konusunda herkesin birbirini suçlaması 2
süleyman kaan altınok 1
süper ligin ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanması 4
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 4
ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imamın ölmesi 2
corona virüs vaka sayısı 1
1 ekim'den itibaren futbol maçlarının seyircili oynanması 2
davide santon 1
Haldun Boysan 2
mantar 1
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam