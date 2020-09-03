Gümüşhane Üniversitesi gecekondu atamalarına devam ediyor

Yakından takip edenlerin akıllarında mutlaka yer alacağı üzere, Sosyal Hizmet programlarında ilan edilen kadrolarda, ilgili alanda akademik çalışmalarına devam eden kişilere müracaat imkanı verilmediğini dile getirmiştik. Örnek bir yazımız; "Akademik İlana İlgili Alan Mezunlarının Başvurması Engellendi"

Diğer taraftan, yükseköğretimde norm kadro uygulamasının başlaması ile birlikte getirilen bir takım yeni kurallar (2/3 unvan oranı, asgari kadro sayıları) özellikle meslek yüksekokullarındaki programların suiistimal edilmesine neden olmuştur. Bu konuyu da esasen 08 Ocak 2020 tarihli bir yazımızda gündeme getirerek düzenleme yapılmasının şart olduğunu ifade etmiştik. "MYO Kadrolarına Atamalarda Kişiye Özel İlanları Engelleyen Düzenleme Şart"

Yukarıda özetlediğimiz duruma konu bir ilan maalesef yine "Sosyal Hizmet" alanında gerçekleşmiştir. Gümüşhane Üniversitesi tarafından 31 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Torul Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmet Programında 2 (iki) doktor öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir. Ancak, ilgili programa alınacak öğretim üyeleri için aranan özel şartlarda "Sosyal Hizmet" alanında doktora eğitimi görmüş kişilere müracaat imkanı verilmemiştir .

BİRİM-BÖLÜM-PROGRAM ÖZEL ŞART Torul Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmet Programı Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak. Torul Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmet Programı Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olup, psikolojik şiddet ve farklılıkların yönetimi alanlarında çalışma yapmış olmak.

Öte yandan, Gümüşhane Üniversitesi Torul Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Programının web sayfası üzerinden bakıldığında halihazırda görevine devam eden 3 (üç) öğretim görevlisinin de YÖK Akademik kayıtlarına "Sosyal Hizmet" alanında lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenimlerinin olmadığı görülmektedir. İlgililerin alanları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Kamu Yönetimi, ve Sınıf Eğitimi olarak görülmektedir.

Haliyle bu şekliyle bakıldığında, üniversitenin zaten bugüne kadar Sosyal Hizmet alanında en azından tezli yüksek lisans yapmış bir kişiyi istihdam etmek gibi bir derdinin olmadığı, ilçelerde yer alan bu kadrolara tabiri caizse "gecekondu atamalar" yaptığı görülmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bu yıl ilk öğrencilerini alacak Sosyal Hizmet programında, Sosyal Hizmet mezunu kişilerin ders vermesi ideal olan iken, "Muhasebe ve Finansman" alanında doktora yapmış adayın hangi ders yükünü üstlenebileceği gerçekten merak uyandıran bir durumdur. Gümüşhane Üniversitesinin bu konu hakkında bizleri ikna edebilecek bir açıklaması varsa gerçekten merak ettiğimizi kendilerine buradan ifade etmek isteriz.

Son olarak ülkedeki en büyük problemlerden birisi genç işsiz sayısının giderek artmasıdır. Uzmanlar bu durumun son yıllarda üniversite sayısı ve buna bağlı olarak kontenjanların artmasına bağlamaktadır. Ancak, diğer merak edilen taraf ise üniversitelerden mezun olan kişilerin işine ne kadar hakim ve yetkin düzeyde mezun edildiğidir . Yukarıda ortaya koyduğumuz tablo özelinde şu soruyu yöneltirsek; ders verdiği ön lisans programında bugüne kadar hiç eğitim görmemiş kişilerin mezun ettiği adayların bilgisine ne kadar güvenebiliriz?

Sanırım, gömleğin düğmesini baştan doğru ilikleyebilirsek hepimizin boğazımızı sıkan/sıkması gereken bu sorulara daha rahat cevap verebiliriz...