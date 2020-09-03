1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haymana Mezarlığı'nda bir polis ölü bulundu

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir polis memuru mezarlıkta ölü bulundu.
 03 Eylül 2020 15:42
Yazdır
Haymana Mezarlığı'nda bir polis ölü bulundu

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir polis memuru mezarlıkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Haymana Mezarlığı'na sabah saatlerinde yakınlarının mezarlarına bakım yaptırmak için gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan birini görünce ambulans ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen kişinin polis memuru Kürşat Y. (27) olduğu belirlendi. Olay yerinin yakınlarında ölen kişiye ait 06 PGD 85 plakalı beyaz renkli bir araç bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusu
03 Eylül 2020 16:12		 Motosikletli polis timleri otomobille çarpıştı: 2 polis yaralı
03 Eylül 2020 15:53
Yangın sonrası patlama meydana geldi, itfaiye erleri arada kaldı
03 Eylül 2020 12:56		 Zonguldak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
03 Eylül 2020 12:30
Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
03 Eylül 2020 10:06		 Adana'da hastane bahçesinde iki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
03 Eylül 2020 09:54
Tabureyi zabıtanın kafasına defalarca vurarak kırdı
03 Eylül 2020 09:07		 Önce çocuğunu sonra karısını öldüresiye dövdü
03 Eylül 2020 08:42
Sokak düğünü savaş alanına döndü
03 Eylül 2020 08:40		 Ağustos'ta 27 kadın öldürüldü
03 Eylül 2020 08:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:01 - 'Bakanlığımız öğrencilerin sağlığı için gerekli önlemleri aldı'15:53 - Motosikletli polis timleri otomobille çarpıştı: 2 polis yaralı15:49 - ABB'den 'içme suyuna kimyasal karıştı' iddialarına açıklama15:49 - Bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanı kim olur?15:42 - Haymana Mezarlığı'nda bir polis ölü bulundu15:41 - Gümüşhane Üniversitesi gecekondu atamalarına devam ediyor
15:37 - Mazeret tayinleri çıkmayan öğretmenlerin, il emri atamaları yapıldı15:37 - KPSS için nüfus müdürlükleri açık olacak15:33 - RTÜK, Netflix'teki programın kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi15:29 - Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı15:21 - Meteoroloji turuncu kodla uyardı: Sıcaklıklar artıyor15:09 - Asfaltta sucuklu yumurta pişirdi
14:58 - Merkez Bankası rezervleri geriledi14:52 - TFF'den 'seyircili maç'ta yeni karar14:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti14:31 - Araştırma: Bazı çocukların kanlarında hem virüs hem de antikorlar aynı anda bulunuyor14:30 - Binali Yıldırım ve eşi virüse yakalandı
14:28 - '10 bin 816 ihracatçı bu yıl yeni ihracat yapmaya başladı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da virüs alarmı, harita kıpkırmızı
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Binali Yıldırım ve eşi virüse yakalandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Küçük bir dikkatsizlikle virüsü nasıl kaptığını anlattı
Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
Küçük çocuğu olan kamu personeli öncelikli olarak uzaktan çalıştırılmalıdır
Emniyet, çocuk öğrenimi mazeretinden tayin taleplerine kısıtlama getirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
o kadar kusur kadı kızında da olur 2
davide santon 1
lamborghini'de karpuz satan adam 5
çantada biber gazı taşımak 1
ceza olarak koronalı cenaze yıkatılan imamın ölmesi 2
Hastaneler tıklım tıklım 2
03.09.2020 türkiye vs macaristan maçı 2
Boca Juniors 1
02.09.2020 devlet bahçeli'nin idam çağrısı 2
risk varsa biz yokuz 2
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam