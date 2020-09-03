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ABB'den 'içme suyuna kimyasal karıştı' iddialarına açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurtboğazı'nı besleyen Mera Çayı'na, madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların döküldüğünün tespit edildiğini ve temizlik çalışmalarına başlandığı bildirdi.
 03 Eylül 2020 15:49
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ABB'den 'içme suyuna kimyasal karıştı' iddialarına açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurtboğazı'nı besleyen Mera Çayı'na, madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların döküldüğünün tespit edildiğini ve temizlik çalışmalarına başlandığı bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kızılcahamam ilçe sınırında bulunan ve Kurtboğazı'nı besleyen Mera Çayı'na atık döküldüğüne dair ihbarlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildiği ve çalışmalarına başlandığı belirtildi.

İlk bilgilere göre, madeni yağ ve atık yağ geri kazanım tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların Mera Çayı'na döküldüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, "ASKİ ekiplerimiz, Mera Çayı'nda bulunan ve DSİ'nin suyun debisini ölçmek için dere üzerine inşa ettiği sediment tutucu yükseltide atıkların önemli bir kısmının biriktiğini tespit etmiştir. Bu atıkların temizlenmesi ve çekilmesi için bölgeye çok sayıda vidanjör sevki yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Atıkların Kurtboğazı'na karışması konusundaki durum tespiti için ASKİ ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından numune ve analiz çalışmaları yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan, mevzuat kapsamında yetki almış bir kuruluş bölgeye davet edilmiştir. Bu kuruluş, vidanjörlerin çekim yaptığı alan dışındaki atıkları da teknik-bilimsel yöntemlerle bertaraf etme çalışmalarına başlamıştır. İvedik içme suyu arıtma tesisimizde toplam organik karbonu gören ve online olarak ölçüm yapan sistem mevcuttur. Su ile gelen maddenin niteliği ne olursa olsun anlık arıtma yapılabilmektedir. Dolayısıyla şu anda Ankara'nın şebeke suyunun temizliği konusunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. ASKİ ekiplerimiz, atıkların Kurtboğazı'na ulaşmaması için yoğun bir mesai ile çalışmalarına devam etmektedir. Süreç hakkındaki tüm gelişmeler şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."
Anadolu Ajansı
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