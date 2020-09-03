Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Terör örgütü DEAŞ'ın kriptolu bilgisayarı ele geçirildi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in kriptolu bilgisayarından çok önemli bilgilere ulaşıldı
|03 Eylül 2020 16:43
|Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ'ın Türkiye emirinin kullandığı kriptolu bilgisayarı ele geçirdi.
TRT Haber'de yer alan habere göre; ele geçirilen bilgisayarda örgüt üyelerinin görüşmeleri ve özellikle yurt dışından gelen talimatlar yer aldığı belirlendi.
DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in eylem yapacağı yerleri tespit ettikten sonra örgütün yurt dışında bulunan yöneticilerine öneride bulunduğu ortaya çıktı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Halk otobüsü Kurtköy Gişelerine çarptı: 24 yaralı
03 Eylül 2020 17:45
|Diyanet: Şeref yoksunu ellerle mücadele hepimizin görevi
03 Eylül 2020 16:25
|Şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusu
03 Eylül 2020 16:12
|Motosikletli polis timleri otomobille çarpıştı: 2 polis yaralı
03 Eylül 2020 15:53
|Haymana Mezarlığı'nda bir polis ölü bulundu
03 Eylül 2020 15:42
|Yangın sonrası patlama meydana geldi, itfaiye erleri arada kaldı
03 Eylül 2020 12:56
|Zonguldak'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
03 Eylül 2020 12:30
|Bayburt'ta panelvan şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
03 Eylül 2020 10:06
|Adana'da hastane bahçesinde iki kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
03 Eylül 2020 09:54
|Tabureyi zabıtanın kafasına defalarca vurarak kırdı
03 Eylül 2020 09:07