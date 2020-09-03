Terör örgütü DEAŞ'ın kriptolu bilgisayarı ele geçirildi

ANKARA'DA VAKALAR NEDEN ARTIYOR? Türkiye’de vaka sayısındaki en büyük artış Ankara'da yaşanıyor. Peki artışın sebebi ne ? Ankara için özel önlemler ya da kısıtlamalar gündemde mi? Ankara Valisi Vasip Şahin, son durumu NTV'den Özgür Akbaş’a anlattı. En yüksek vaka sayısının Altındağ, Mamak ve Keçiören ilçelerinde olduğunu söyledi, "Gelişmelere göre gereken kısıtlamaları yapacağız" dedi. Şahin, Ankara'daki artışın yüksek olmasının en önemli nedenlerinden birisi olarak etrafındaki illerle bağlantısını gösterdi.