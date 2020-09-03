Ankara Valisi açıkladı: Vakalar neden artıyor?
Ankara Valisi Vasip Şahin, en yüksek vaka sayısının Altındağ, Mamak ve Keçiören ilçelerinde olduğunu, gelişmelere göre gereken kısıtlamaları yapacaklarını açıkladı.
|03 Eylül 2020 16:48
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Türkiye'de vaka sayısındaki en büyük artış Ankara'da yaşanıyor. Peki artışın sebebi ne ? Ankara için özel önlemler ya da kısıtlamalar gündemde mi?
Ankara Valisi Vasip Şahin, son durumu NTV anlattı.
Vali Şahin, En yüksek vaka sayısının Altındağ, Mamak ve Keçiören ilçelerinde olduğunu söyledi, "Gelişmelere göre gereken kısıtlamaları yapacağız" dedi.
Şahin, Ankara'daki artışın yüksek olmasının en önemli nedenlerinden birisi olarak etrafındaki illerle bağlantısını gösterdi.
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