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Eskişehir'deki 3 üniversiteden eğitim için ortak karar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) yönetimleri 2020-2021 Güz Döneminde uygulanacak olan eğitim modeli için ortak bir karar açıkladı.
 03 Eylül 2020 16:55
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Eskişehir'deki 3 üniversiteden eğitim için ortak karar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) yönetimleri 2020-2021 Güz Döneminde uygulanacak olan eğitim modeli için ortak bir karar açıkladı.

Açıklamada, Covid-19 salgının hala devam ediyor olması ve henüz vak'a sayılarının beklenen seviyeye düşmemiş olması nedeniyle örgün eğitimin bütünüyle uygulanabilir olmadığı vurgulandı. Ancak üniversitelerin çok farklı alanlarda eğitim-öğretim faaliyeti gösteriyor olması sebebiyle de tüm akademik birimlerde uzaktan eğitimin uygulanamayacağına yer verildi.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin Covid-19 salgınından korunması amacı ile kamu sağlığını önceleyerek alınan kararda teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan öğretim yöntemleri ile yürütüleceğine, pandeminin seyrine göre öğretim metodunda değişiklik yapılabileceğine yer verildi.

Üniversite Rektörleri Prof. Dr. Fuat Erdal, Prof. Dr. Kernal Şenocak, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu imzası ile yayınlanan açıklama şöyle;

"Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 bahar yarıyılında eğitim ve öğrettin faaliyetleri büyük ölçüde uzaktan öğretim teknikleri kullanılacak yapılmıştır. Geçen süre içinde ülkemizde ve şehrimizde vaka sayılarında beklenilen düşüsün gerçekleşmemesi ve giderek artıyor olması bir süre daha salgının oluşturduğu risklerin devam edeceğini göstermektedir. Covid-l9 salgınının devam ediyor olması nedeniyle eğitim öğretir faaliyetleri için örgün yapman bütünüyle uygulanabilir olmadığı ortadadır. Ancak Üniversitelerimizin çok farklı alanlarda eğitim ve öğretir faaliyeti gösteriyor olması eğitim ve öğretimin tamamen uzaktan yapılmasını da mümkün kılmamaktadır. Eskişehir, ülkemizin üs büyük üniversitesine ev sahipliği yapan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri ile birlikte yaklaşık 80 bin öğrencinin eğitim aldığı bir kenttir. Eskişehir Osmangazi, Anadolu ve Eskişehir Teknik Üniversitesi bu zor dönemde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde eğitim öğretimin planlanması konusunda gerek kamu sağlığının korunması gerekse eğitimde kaliteden ödün verilmemesi önceliğiyle; son günlerde ilimizde ve ülkemizde vaka sayılarında beklenilen düşüsün gerçekleşmemesi, Eylül ayı ile birlikte gribal enfeksiyonların artacak olması, vaka tespitinde yaşanacak zorlukları ve buna bağlı bulaş sayısı artış beklentisini de değerlendirilerek ortak çalışma yürütmüştür. Covid-19 virüsünün yayılımını azaltmak için öğrencilerin ulaşım, eğitim, alışveriş, yeme içine ve sosyalleşme alanlarındaki yoğunluğunun azaltılması zorunluluk haline gelmiştir. Bunu sağlayabilmek amacıyla kampüslerde yüz yüze eğitim verilecek öğrenci sayısının azaltılması eğitim, öğretir ve diğer alanlarda sosyal mesafe kurallarını sağlayacak tedbirleri almayı kolaylaştıracaktır. 2020-20 21 güz dönemi eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin olarak her üç üniversitenin tüm akademik birimlerinin katkıları, Eskişehir İl Pandemi Kurulu'nun bilgilendirmeleri ve YÖK'ün tavsiyeleri ile yakın zamanda yayınladığı 'Küresel salgında beni normalleşme süreci' rehberi doğrultusunda ortak bir planlama yaptırmıştır.

Sonuç olarak; öğrencilerin, idari ve akademik personelin Covid-19 salgınından korunması ve kamu sağlığı önceliğinde kaliteden ödün vermeden, eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için 2020-2021 Akademik Yılı Güz döneminde; Yabancı Diller Yüksekokulundaki İngilizce Hazırlık Eğitiminin tümüyle uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi ortamlarda verilmesine, İlgili özel koşular ve/veya ilgili disipline özgü ulusal ya da uluslararası standartlara uyma zorunluluğu bulunanların haricindeki tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında teorik derslerin mümkün olduğu ölçüde uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi ortamda yürütülmesine, akademik birimlerde hangi öğretir metodunun uygulanacağının üniversitelerin senatoları tarafından belirlenmesine, uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretir yöntemleriyle uzaktan yapılmasına, mümkün olmayan durumlarda ise yarıyıl sonunda veya bahar yarıyılında yüz yüze yapılmasına, bahar yarıyılında da yapılamaması durumunda bu dersler için yaz döneminde yoğunlaştırılmış program uygulanmasına, Pandeminin seyrine göre öğretim metodunda (yüz yüze, uzaktan) değişiklik yapılabilmesine, 2020-2021 eğitim öğretir yılı güz dönemi eğitim öğretim planı ile ilgili detayların ilgili üniversitelerin web sitesinde duyurulmasına karar verilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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