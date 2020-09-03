Vali uyardı: Bursa kötü anılıyor, vaka sayılarımız artıyor
|03 Eylül 2020 17:05
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Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın sosyal medya üzerinden artan vaka sayılarına dikkat çekerek, "Sevgili Bursalılar, olumsuz salgın görüntüleri ile anılır hale geldik. Maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla ancak bu salgından kurtulabiliriz" dedi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabı üzerinden Bursalılara seslendi. Artan vaka sayılarının ve Bursa'nın olumsuz görüntülerle anılmasına dikkat çeken Canbolat, "Sevgili Bursalılar, her gün basında yer alan olumsuz salgın görüntüleri ile anılır hale geldik. Lütfen üç temel maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. Uymayanları uyaralım. Riskli iller içerisindeyiz ve vaka sayımız artmaktadır. Bu durumdan ancak sizlerin dikkati ile kurtulabiliriz" dedi. Yakup Canbolat'ın yapmış olduğu paylaşıma ise Bursalıların cevabı gecikmedi. Bursalılar, kendileri kurallara uysa da, bazı bölgelerde ve toplu taşıma araçlarında bu kuralların hiçe sayıldığını dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından yazılan cevaplarda şu cümleler yer aldı;
"Biz uysak ne oluyor ki! Maskesiz ve mesafesiz yüzlerce insan! Kınalar yasak dediniz sokakta hala devam etmekte. Hem işimizden hem de sağlığımızdan oluyoruz. Bize kurallara uyun diyorsunuz da, sizde bizleri düşünün o halde sayın Valimiz. Sayın Valim lütfen Çarşamba Mahallesini denetleyin. Suriyeliler maskesiz ve iç içeler. Bizim günahımız ne? Onların arasında markete gitmek için evden çıkıyorum. Sadece yolda onların içinden geçiyorum. Mecburen. Sayın Valim toplu taşımalarda durum çok tehlikeli. Metrosu, otobüsü ve dolmuşu mutlaka kesin kurallar şart. Yolcu sayısı muhakkak azaltılmalı. Gerekli denetimlerin sıklaştırılması gerekiyor. Yıldırım ilçesinde metronun aşağı mahallelerinde maske takan insana denk gelmek imkansız. Kahvehaneler maskesiz insanlarla dolu. Biz hep görüyoruz siz nasıl görmüyorsunuz. Sayın Valim otobüsler, dolmuşlar ve özellikle minibüsler kontrol edilmiyor. Bazı semt minibüsleri hınca hınç yolcu dolduruluyor. Yıldırım, Mevlana, Ulus, Yavuzselim Mahallelerinde denetimleri arttırın. Yoksa durum böyle devam edecek."
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