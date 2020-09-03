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Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlere sunum yaptı

Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıstan bu yana güç kazandığını belirterek, "Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir." ifadelerini kullandı.
 03 Eylül 2020 17:09
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Merkez Bankası yatırımcı, ekonomist ve analistlere sunum yaptı

Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıstan bu yana güç kazandığını belirterek, "Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Merkez Bankası'nın, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir suredir yuruttuğu yatırımcı toplantıları çerçevesinde, bugün bir video konferans duzenlediği belirtildi.

Toplantıda 200'un uzerinde katılımcının yer aldığı aktarılan açıklamada, "Makroekonomik Görunum ve Para Politikası" konulu bir sunum gerçekleştirildiği bildirildi.

İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıs ayından bu yana guç kazandığı vurgulanan sunumda, şunlar kaydedildi:

"Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece duşuk seviyeleri ve reel kur duzeyi önumuzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler, talep yönlu dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yukseliş gözlenmektedir. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlu unsurların, normalleşme surecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörulmektedir. Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede ağustos ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin surdurulmesine karar verilmiştir. Son dönemde salgına özgu alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki butun araçları kullanmaya devam edecektir."

Video konferansta, sunumun ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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