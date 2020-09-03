Valilik duyurdu: Ankara Çubuk'ta yangın çıktı
|03 Eylül 2020 17:31
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye, Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler Mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapılmaktadır.T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) September 3, 2020
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