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Muharrem İnce'nin Sivas'taki köy ziyaretine karantina engeli

CHP'li Muharrem İnce'nin yarın başlatacağı 'Memleket Hareketi' kapsamında ziyaret etmeyi planladığı Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'ndeki Banaz köyü karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından köyü ziyaret edeceğini duyuran İnce, koronavirüs kapsamında alınan karantina kararının ardından ziyaretini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.
 03 Eylül 2020 17:34
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Muharrem İnce'nin Sivas'taki köy ziyaretine karantina engeli

Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce dün sosyal medya hesabından Sivas'taki programını duyurdu. Bugün yeni bir paylaşım yapan İnce, "Yarın program bitiminde Ankara'ya dönmeden saat 16.30'da 'Demiri, demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı, insanla kırdılar; biri aç, biri toktu' sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas'ın Banaz köyüne gideceğiz" mesajını paylaştı.

KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI

Diğer yandan, İnce'nin yarınki programı arasında yer alan Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyü kornonavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca karantina altına alındı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde bugün itibarıyla karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Karantina altına alınan köy dronla havadan görüntülendi. Sessizliğin hakim olduğu köyde vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa destek ekipleri tarafından sağlanacak.

Banaz köyünün karantinaya alındığını öğrenen Muharrem İnce sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Sivas programımızdan sonra gitmeyi planladığımız Banaz köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınması nedeniyle bu programı daha sonra gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.00'da Sivas Havalimanı'nda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİNİ BİLMİYORDUK'

Banaz Köy Muhtarı İsmail Doğan ise, Muharrem İnce'nin köy ziyaretini yeni öğrendiklerini belirterek, "Köyümüz koronavirüs nedeniyle bugün itibariyle karantinaya alınmıştır. Köyümüz karantinadadır. Köylülerin ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor. Bugün de Muharrem İnce'nin Sivas'a ziyareti kapsamında buraya geleceğini öğrendik. Ama daha önce haberimiz yoktu. Karantina kararı sonrası bu ziyaretin olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

DHA
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