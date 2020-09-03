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Fazla yolcu pahalıya patladı

Sivas'ın Divriği ilçesinde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüse 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
 03 Eylül 2020 17:41
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Fazla yolcu pahalıya patladı

Sivas'ın Divriği ilçesinde fazla yolcu taşıdığı tespit edilen minibüse 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında emniyet ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda yol kontrolleri esnasında Divriği-Sivas arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse fazla yolcu taşıması nedeniyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Divriği Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda yol kontrolleri esnasında Divriği-Sivas arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse 3150 TL ceza uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın bu tarz taşımacılık yapan firmaları bir fahri denetçi gibi takip edip şoförleri uyarmalarını gerekirse fotoğraflayıp bizlere iletmeleri önem arz etmektedir, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı bizler için önemli lütfen güvenlik güçlerimize destek olalım kurallara uyalım uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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