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Vali uyardı: Vakalar patlama yaptı, ciddiyetle uyarıyoruz

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ilçe müftüleri toplantısında korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlimizde vakalar patlama yaptı. Vatandaşlarımızı ciddiyetle uyarıyoruz. Çok sıkı tedbirler almak istemiyoruz, ancak buna mecbur kalabiliriz" dedi.
 03 Eylül 2020 17:58
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Vali uyardı: Vakalar patlama yaptı, ciddiyetle uyarıyoruz

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ilçe müftüleri toplantısında korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlimizde vakalar patlama yaptı. Vatandaşlarımızı ciddiyetle uyarıyoruz. Çok sıkı tedbirler almak istemiyoruz, ancak buna mecbur kalabiliriz" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ilçe müftüleri toplantısında korona virüs sürecinde yaşanan sorunlardan söz ederek daha çok tedbir alınması ve alınan tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini söyledi. Pandemi sürecinde diyanet personelinin hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Ayaz, bu süreçte belirlenen kurallara uyulması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade ederek, vatandaşların kurallara mutlak suretle uyması gerektiğini belirtti.

"İlimizde vakalar patlama yaptı"

Bir insanın bir başkasına bu hastalığı bulaştırmasının kul hakkı olduğunu anlatan Ayaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İlimizde vakalar patlama yaptı. Vatandaşlarımızı ciddiyetle uyarıyoruz. Çok sıkı tedbirler almak istemiyoruz ancak buna mecbur kalabiliriz. Kamu sağlığının tehlikeye atılmasına müsaade etmeyiz. Toplumun tedbirlerden sıkıldığının farkındayız ama yapabileceğimiz bir şey yok. Düğünlerin serbest olması ve Kurban Bayramı'ndaki süreçte çok fazla insana hastalık bulaştığını düşünüyoruz. Vakaların birden patlaması buna işaret ediyor. Kurallara uymayan vatandaşlarımızın artık korkması gerekiyor. Bu hastalık hafife alınacak bir hastalık değil."

"Kademe kademe normalleşme olmalı"

"Vatandaşlarımız normalleşme derken tamamen normale döndü. Kademe kademe normalleşme olmalı. Tehlike geçmiş değil. Her türlü ihtimali göz önüne almak zorundayız. Kontrollü sosyal hayatın kurallarını vatandaşlarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Bu konuda tüm kurumlarımıza iş düşüyor. Hep birlikte çalışacağız. Hızla büyüyen kartopunu birlik olarak durduracağız. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu virüs karşısında en büyük gücümüz aldığımız ve alacağımız tedbirlerdir."

"Pozitif vakaları mutlaka evde tutmalıyız"

Camilerde kılınan vakit namazlarında ve cuma namazlarında kurallara riayet edildiğinin altını çizen Ayaz, "Din görevlisi arkadaşlarımız daha da dikkatli olmalılar. Müftü arkadaşlarımız da ilçelerinde her ihtimali değerlendirip öyle tedbir almalılar. Pozitif vakaları mutlaka evde tutmalıyız. Vaka sayıları çok ciddi seviyelere ulaştığı için artık sağlık ekiplerimiz de yetişemiyor. Bu sebeple din görevlilerinin yardımları çok önemlidir. Artan vaka sayılarını dengede tutmak ve aşağıya çekmek eğer kurallara uyulmazsa kolay olmayacak" ifadesini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcılarından Hamdi Bolat, Abdullah Aslaner ile İl Müftüsü Bürhan Keleş katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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