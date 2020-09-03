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Bakan Selçuk'tan RTÜK'e çocuklar için zararlı yayınlarla mücadele teşekkürü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyecek yayınlarla mücadeledeki hassasiyetinden ötürü teşekkür etti.
 03 Eylül 2020 18:32
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Bakan Selçuk'tan RTÜK'e çocuklar için zararlı yayınlarla mücadele teşekkürü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyecek yayınlarla mücadeledeki hassasiyetinden ötürü teşekkür etti.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından, RTÜK'ün Netflix'in, çocuk istismarı görüntüleri içeren "Minnoşlar" adlı filmi kataloğundan çıkarması yönündeki kararına dair paylaşımda bulundu.

RTÜK'e çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyecek yayınlarla mücadeledeki hassasiyetinden ötürü teşekkür eden Selçuk, "Çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü içeriğin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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