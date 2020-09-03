Almanya'dan aşı açıklaması: Klinik deneylerine başlayacağız

Merck bu yıl Avusturyalı aşı üreticisi Themis Biosciences'ı satın alarak onun kızamık virüsüne dayalı aşısını, potansiyel corona virüs aşısı adayları arasına kattı. Bununla birlikte, kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşu IAVI ile işbirliği yapan Alman ilaç devi, aynı teknolojiyi kullanarak ebola aşısı ERVEBO'yu ise ikinci bir aşı adayı olarak geliştiriyor.

"HER İKİ AŞININ DA ÇALIŞMALARI İLERLİYOR"

Frazier, Uluslararası İlaç Üreticileri ve Birliği Federasyonu'nun sponsor olduğu sanal bir konferensta her iki çalışmasının da ilerlediğini belirterek, "Kızamık virüsü aşısında oldukça yakın bir zamanda daha büyük ölçekli insan denemelerine başlayabilmeyi umuyoruz ve ERBOVA için bu klinik denemeleri bu yılın sonlarında başlatabilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

33 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.