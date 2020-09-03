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Bakan Kasapoğlu: Zirveye oynama iddiamızı icraatlarla ispatladık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin sporda zirveye oynama iddiası icraatlar ve elde edilen başarılar ile ispatlandı" dedi.
 03 Eylül 2020 18:51
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Bakan Kasapoğlu: Zirveye oynama iddiamızı icraatlarla ispatladık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemizin sporda zirveye oynama iddiası icraatlar ve elde edilen başarılar ile ispatlandı" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçını izlemek üzere Sivas'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılışa katıldı. Bakan Kasapoğlu, Sivas'ta ilk olarak İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi'nin açılışına katıldı. Ardından Sivas Olimpik Havuzu'nun açılışını yaptı. Açılış törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Misbah Demircan katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu burada yaptığı konuşmasında, "Yarın Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü. Açılışın bu tarihe denk gelmesini anlamlı buluyorum. Gençlerimizle, milletimizle tarihte bizim zaferlerde. Birileri başka işlerle uğraşadursunlar, araya nifak tohumlarını ekmek için gayret ededururlar. Bizler onlara inat hem zaferlerimizi hem tarihimizi sahiplenip, geçmişten aldığımız güçle geleceğe, gençlerimizle birlikte daha güçlü yürümenin gayretini göstereceğiz ve yarınların gençlerini her alanda iddiası olan, donanımlı, akıllı, zeki, hiçbir şeye körü körüne teslim olmayan, gençler olarak hazırlayacağız. Yarınlar gençlerimizle birlikte daha aydınlık olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu zirveye oynama iddialarının yatırım ve elde edilen başarılar ile ispatlandığını dile getirip, "Ülkemizde son 18 yılda gerçekleşen yatırımlar, zirveye oynama iddiamızın sadece lafla olmadığını, icraatla olduğunu herkese ispatlıyor. Ülkemizin dört bir yanında yükselen spor tesisleri, görmüş olduğunuz stadyumlar, salonlar, havuzlar ile, kortlar ile açık-kapalı alanları ile pek çok alanda ülkemizin sporda olan iddiasını, zirveye oynama iddiasını ispatlıyor. 2019 yılında sporcularımız pek çok alanda iddiasını, gelen madalyaları gördük. İnanıyoruz ki bundan sonra bu başarıları daha da arttırarak taçlandıracağız" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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