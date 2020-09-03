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Yeni vaka sayısı 1600'ü geçti

Son 24 saatte 1211 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 248 bin 87'ye yükseldi.
 03 Eylül 2020 19:00
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Yeni vaka sayısı 1600'ü geçti

Sağlık Bakanlığı 3 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 1211 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 248 bin 87'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 225 Kovid-19 testi yapıldı, 1642 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde. 'ifadelerini kullandı.

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