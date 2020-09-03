Bornova Belediyesi çalışanı 400 işçi eylem yaptı
|03 Eylül 2020 19:05
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İzmir'de Bornova Belediyesinde görev yapan temizlik işçileri, çalışma koşullarından rahatsız olduklarını ifade ederek, yaklaşık 10 saat süren iş durdurma eylemi yaptı.
Bornova Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, çalışma koşullarından rahatsız olduklarını gerekçe göstererek Temizlik İşleri Şantiyesinde iş durdurma eylemi yaptı. Yaklaşık 400 işçi, dün gece vardiyasının başlamasıyla beraber eyleme başladı. Eylem, sabah vardiyasına gelen işçilerle birlikte devam etti. İş durdurma eyleminde kararlı olan işçileri şantiyeye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Şaylan ikna etti. Orhan Şaylan, işçilere daha iyi şartlarda çalışılacağı ve sorunların giderileceği sözünü vererek, işçilerden görevlerine devam etmesini istedi. Daha sonra işçiler, verilen sözler üzerine görevlerine yeniden başladı.
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