DSP'den istifa eden Başkan, AK Parti'ye geçti
|03 Eylül 2020 19:34
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Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata DSP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, ilçedeki bir restoranda düzenlenen partiye katılım töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Marmaraereğlisi'nde de halkın hizmetkarı olacağını söyledi.
Halkın beklediği hizmetlerin daha fazlasını yapmaya devam edeceklerini ifade eden Yel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte yatırımları artırmaya devam edeceğiz. Hikmet Ata'yı 2014 yılından beri biliyoruz. Halkın dertleriyle dertleniyor ve onları çözmek için gayret sarf ediyor. Marmaraereğlisi'ni de halkın hizmetkarlarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da Ata'nın AK Parti'ye geçmesinin Tekirdağ'a güzel kazanımlar sağlayacağını belirtti.
Ata da aldığı kararın ilçeye ve Tekirdağlılar'a hayırlı olması temennisinde bulundu.
Belediye başkanı seçildikten sonra geçen sürede Marmaraereğilisi için çok çalıştığını belirterek, başta TBMM Başkanı Şentop olmak üzere kendisine destek olanlara teşekkür eden Ata, "Şu andan itibaren DSP'den istifa ediyorum. Rozetimizi de inşallah sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır. Hepimize Tekirdağ'a hayırlı olsun" dedi.
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