Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
|03 Eylül 2020 19:50
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla buluşacak
03 Eylül 2020 20:21
|Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması
03 Eylül 2020 20:13
|NATO: Türkiye ve Yunanistan görüşme kararı aldı
03 Eylül 2020 19:45
|'Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye'
03 Eylül 2020 19:37
|DSP'den istifa eden Başkan, AK Parti'ye geçti
03 Eylül 2020 19:34
|Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
03 Eylül 2020 19:10
|Yeni vaka sayısı 1600'ü geçti
03 Eylül 2020 19:00
|Bakan Kasapoğlu: Zirveye oynama iddiamızı icraatlarla ispatladık
03 Eylül 2020 18:51
|İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması
03 Eylül 2020 18:38
|Muharrem İnce'nin Sivas'taki köy ziyaretine karantina engeli
03 Eylül 2020 17:34