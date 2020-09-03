Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,17 ile salatalıkta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 19,63 ile erik oldu.
|03 Eylül 2020 20:02
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta fiyat artışında salatalığı yüzde 21,86 ile limon, yüzde 18,64 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.
Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 14,83 ile patlıcan, yüzde 14,65 ile mücevher (altın), yüzde 11,81 ile kabak, yüzde 8,45 ile şans oyunları, yüzde 7,60 ile fasulye, yüzde 5,75 ile sarımsak, yüzde 5,41 ile bira ve yüzde 5,05 ile kıvırcık oldu.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,63 ile erikte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,38 ile patates, yüzde 16,07 ile armut, yüzde 14,11 ile domates, yüzde 9,06 ile dolmalık biber, yüzde 8,46 ile üzüm, yüzde 7,49 ile kavun, yüzde 7,25 ile karpuz izledi.
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