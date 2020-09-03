1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı yüzde 25,17 ile salatalıkta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 19,63 ile erik oldu.
 03 Eylül 2020 20:02
Yazdır
Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta fiyat artışında salatalığı yüzde 21,86 ile limon, yüzde 18,64 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 14,83 ile patlıcan, yüzde 14,65 ile mücevher (altın), yüzde 11,81 ile kabak, yüzde 8,45 ile şans oyunları, yüzde 7,60 ile fasulye, yüzde 5,75 ile sarımsak, yüzde 5,41 ile bira ve yüzde 5,05 ile kıvırcık oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,63 ile erikte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,38 ile patates, yüzde 16,07 ile armut, yüzde 14,11 ile domates, yüzde 9,06 ile dolmalık biber, yüzde 8,46 ile üzüm, yüzde 7,49 ile kavun, yüzde 7,25 ile karpuz izledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
03 Eylül 2020 10:15		 Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Eylül 2020 10:00
Ağustos ayının zam şampiyonu patlıcan
02 Eylül 2020 10:18		 İBB, Hamidiye Sularına zam yaptı
01 Eylül 2020 14:53
İTO, İstanabul'un ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı
01 Eylül 2020 12:20		 Ekonomistler ikinci çeyrekteki daralmaya ne dedi?
31 Ağustos 2020 14:41
İkinci öğretim harçlarına zam yapıldı
30 Ağustos 2020 09:37		 Benzine 15 kuruş indirim yapıldı
28 Ağustos 2020 16:35
Ekonomistler, ağustosta enflasyonun artmasını bekliyor
27 Ağustos 2020 16:44		 Sarımsak fiyatı bu sene de düşmeyecek
26 Ağustos 2020 23:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:06 - Ölüm orucundaki avukat hakkında tahliye kararı20:58 - Ambulans helikopter acil hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor20:56 - Yüz yüze eğitim öncesi velilere öneriler20:51 - ABD, Dünya Sağlık Örgütünden ayrılıyor20:47 - Sağlık müdürünün düğün yemeğinde çalıştırdığı sağlık çalışanı korona oldu!20:21 - TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla buluşacak
20:18 - Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi20:13 - Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması20:11 - FETÖ'den gözaltına alınan 3 astsubay tutuklandı20:08 - İmamın çiçek sevgisi camiyi 'bahçeye' çevirdi20:04 - Gümüş yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor20:02 - Ağustosta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
19:53 - 'Risk grubu grip aşılarına ulaşmakta zorluk çekiyor'19:50 - Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı19:48 - Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı19:45 - NATO: Türkiye ve Yunanistan görüşme kararı aldı19:37 - 'Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye'
19:34 - DSP'den istifa eden Başkan, AK Parti'ye geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da virüs alarmı, harita kıpkırmızı
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Binali Yıldırım ve eşi virüse yakalandı
Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Yeni vaka sayısı 1600'ü geçti
Küçük bir dikkatsizlikle virüsü nasıl kaptığını anlattı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
Mazeret tayinleri çıkmayan öğretmenlerin, il emri atamaları yapıldı
Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Haldun Boysan 2
birbirini yiyen insanlar 3
etekleri zil çalmak 2
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 5
Boca Juniors 1
süleyman kaan altınok 1
aaron lennon 2
kızıma sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım 3
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 1
o kadar kusur kadı kızında da olur 2
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Helikopter Makinsti Alacak
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam