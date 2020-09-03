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İmamın çiçek sevgisi camiyi 'bahçeye' çevirdi

Kayseri'de yaşayan imam Menderes Yılmaz, görev yaptığı caminin ayakkabı dolaplarını, pencere kenarlarını ve duvarlarını yetiştirdiği çiçeklerle süslüyor.
 03 Eylül 2020 20:08
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İmamın çiçek sevgisi camiyi 'bahçeye' çevirdi

Kayseri'de görevli imam Menderes Yılmaz, 10 yıldır görev yaptığı camiyi adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Beyazşehir Mahallesi'ndeki Ahmet Özderici Camisi imamı Yılmaz tarafından yetiştirilen ve girişteki ayakkabılık üstünde, duvarda ve pencere kenarlarında yer alan çiçekler dikkati çekiyor.

Rengarenk sardunyalar başta olmak üzere sarmaşık, orkide, Japon küpesi, dikenler tacı gibi pek çok türün yer aldığı camide 135 saksı çiçeği bulunuyor.

Yılmaz'ın camlara yapıştırdığı "Çiçek dalında güzeldir, lütfen izinsiz stil almayın." yazısıyla, camideki çiçeklerin zarar görmesinin önüne geçiliyor.

İmam Menderes Yılmaz, AA muhabirine, burasının görev yaptığı üçüncü cami olduğunu söyledi.

Burada 10 yıl önce göreve başladığında caminin çeşitli eksikleri bulunduğunu anlatan Yılmaz, cami cemaati ve hayırseverlerin desteğiyle çatıyı onardıklarını, kadınlar bölümünü uygun hale getirdiklerini, alt kata gençlik merkezi açtıklarını belirtti.

Yılmaz, çocukluğunun Kocasinan ilçesi Ebiç köyünde geçtiğini, küçüklükten bu yana toprakla iç içe olduğunu ifade ederek, "Köylü çocuğuyuz, tarımla, bahçeyle çocukluktan beri uğraşırım. Hangi camiye gittiysem hepsinde de çiçek büyütmeye gayret ettim." diye konuştu.

"Çiçek sevgisi yaygınlaştı"

"Her canlının, özellikle de bitkilerin, çiçeklerin yoldan geçerken peygamberimiz Hazreti Muhammed'i selamladığını duyunca irkilmiştim." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Niye bizim camimizde çiçekler olmasın diye düşündük. Hani güzel bir yere girilince 'cennet bahçesi' ifadesi kullanılır, ben de camimize giren cemaati cennet bahçesine girmiş gibi çiçeklerle karşılamak istedim. Yaklaşık 135 çiçek var camide. Bunları satın alarak değil, kendi imkanlarımızla fideleyerek çoğalttık. En sevindirici yanı da mahallenin kadınları camideki çiçeklerimiz sayesinde çiçek sevgisi kazandı. Camiden gelerek çiçek fidesi alıyorlar. Evlerde çiçek sevgisi yaygınlaştı, bu da hoşumuza gidiyor."

Yılmaz, çiçeklerin günlük bakımını yaptığını, yıl içinde topraklarını değiştirdiğini, zamanla yaşlananları tazelediğini söyledi.

Camideki çiçeklerin yoğunluğundan dolayı güzel dönüşler aldığını anlatan Yılmaz, "Bir gün dışarıdan camimize gelmiş bir vatandaş, 'Allah razı olsun, ilk kez böyle bir cami gördüm, hem bakımlı hem çiçekli.' dedi. Hatta il müftümüze, ilçe müftümüze de ulaşmışlar, teşekkür etmişler. Bunlar çok güzel duygular." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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