FETÖ'den gözaltına alınan 3 astsubay tutuklandı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8'i muvazzaf 10 astsubaydan 3'ü tutuklandı,7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|03 Eylül 2020 20:11
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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8'i muvazzaf 10 astsubaydan 3'ü tutuklandı,7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alınmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp sorguları tamamlanan 10 kişiden 3'ü tutuklandı,7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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