Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması
|03 Eylül 2020 20:13
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Milli Savunma Bakanlığından, Rusya tarafından ilan edilen NOTAM sonrasında ilan edilen NAVTEX'lerin seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulama olduğu, Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyetinin icra edilmeyeceği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu tarafından Doğu Akdeniz'de NOTAM ilan edildiğinin tespit edildiği belirtildi.
NOTAM'larda belirtilen sahaların Türk NAVTEX Servis Bölgesi içinde bulunması nedeniyle bölgedeki seyir emniyetine yönelik potansiyel etkileri değerlendirilerek Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından bahse konu bölgelere yönelik NAVTEX yayımlandığı bildirilen açıklamada, "Söz konusu NAVTEX ilanları 07 Nisan, 21 Nisan, 04 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos 2020 tarihlerinde olduğu gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulamadan ibarettir. Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat/eğitim/atış faaliyeti icra edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.
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