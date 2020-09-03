TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla buluşacak
Türk Tabipler Birliği yaklaşık 5 ay önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan randevu talep etmişti. Talep bugün kabul edildi, Bakan Koca 18:30'da tabipler ile görüşecek.
|03 Eylül 2020 20:21
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 18:30'da tabipler ile sağlık çalışanlarının sorunlarını konuşmak üzere bir araya gelecek.
Toplantının gündem maddeleri şunlar olacak;
- Sağlık personellerinin özlük hakları,
- Koronavirüsün meslek hastalığı sayılması,
- Hastanelerdekin yoğunluğun önlenmesi için görüş alışverişi,
- Günlük vaka tablosuna ilişkin verilerin karşılaştırılması.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması
03 Eylül 2020 20:13
|Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
03 Eylül 2020 19:50
|NATO: Türkiye ve Yunanistan görüşme kararı aldı
03 Eylül 2020 19:45
|'Covid-19 mücadelesinde en başarılı ülke Türkiye'
03 Eylül 2020 19:37
|DSP'den istifa eden Başkan, AK Parti'ye geçti
03 Eylül 2020 19:34
|Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
03 Eylül 2020 19:10
|Yeni vaka sayısı 1600'ü geçti
03 Eylül 2020 19:00
|Bakan Kasapoğlu: Zirveye oynama iddiamızı icraatlarla ispatladık
03 Eylül 2020 18:51
|İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması
03 Eylül 2020 18:38
|Muharrem İnce'nin Sivas'taki köy ziyaretine karantina engeli
03 Eylül 2020 17:34