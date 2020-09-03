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TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla buluşacak

Türk Tabipler Birliği yaklaşık 5 ay önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan randevu talep etmişti. Talep bugün kabul edildi, Bakan Koca 18:30'da tabipler ile görüşecek.
 03 Eylül 2020 20:21
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TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla buluşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 18:30'da tabipler ile sağlık çalışanlarının sorunlarını konuşmak üzere bir araya gelecek.

Toplantının gündem maddeleri şunlar olacak;

- Sağlık personellerinin özlük hakları,

- Koronavirüsün meslek hastalığı sayılması,

- Hastanelerdekin yoğunluğun önlenmesi için görüş alışverişi,

- Günlük vaka tablosuna ilişkin verilerin karşılaştırılması.
Memurlar.Net
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