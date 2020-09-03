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Sağlık müdürünün düğün yemeğinde çalıştırdığı sağlık çalışanı korona oldu!

Mersin'de İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın memleketi Konya'da kısa bir süre önce oğlunun düğününü yapıp Mersin'de ise düğün yemeği verdiği, yemekte devlet personeli ve imkanları kullandığı iddia edildi. Yemekte servis yaptığı belirlenen bir 112 başhekimliği personelinin corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Evinde ailesiyle karantinaya alınan personelin bir gün önce test yaptırdığı bu sonucun alınması beklenmeden davetlilere servis yaptığı ileri sürüldü.
 03 Eylül 2020 20:47
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Sağlık müdürünün düğün yemeğinde çalıştırdığı sağlık çalışanı korona oldu!

Ali Ekber Şen

Corona virüsü vakalarındaki ürkütücü artışla dikkat çeken Mersin'de İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın memleketi Konya'da gerçekleştirdiği oğlunun düğünü için Mersin'de devletin imkanlarıyla verdiği yemekte serviste görev alan personel S.B'nin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle aile fertleriyle karantinaya alındığı öğrenildi.

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ise konu ile ilgili çeşitli kaynaklardan kendilerini de aynı yönde ihbarlar geldiğini ve konuyu araştırdıklarını söyledi.

ÖNCE DÜĞÜN SONRA DÜĞÜN YEMEĞİ

10 Kasım 2017'de Mersin Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Dr. Sinan Bahçacı, bir süre önce memleketi Konya'da inşaat mühendisi oğlunun düğününü yaptı. 3 çocuk babası Dr. Bahçacı, görev yaptığı Mersin'de ise iddiaya göre takı için bu kez 'düğün yemeği' düzenledi.

İTFAİYE ALANI YIKADI BAHÇEYE PERDE ÇEKİLDİ

Mersin Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın düğün yemeği davetinin kent genelindeki tüm sağlık birimlerine ulaştırıldı. Düğün yemeği için ise seçilen mekan eski devlet hastanesi bahçesi oldu.

Müdür Bahçacı, eşi ile birlikte düğün yemeğine katılanlara ev sahipliği yaptı. Yemeğin düzenlendiği Mersin 112 başhekimliğinin bulunduğu eski hastane bahçesine masalar özenle dizilirken davete yaklaşık 150 kişinin katıldığı ifade edildi.

Yemeğin düzenlendiği alan ise saatler öncesinden itfaiye araçlarıyla da yıkanırken alanın çevreden görünmemesi için de Hastane Caddesi'ne bakan alanı çeviren demir korkuluklara da siyah perdeler asıldığı öne sürüldü. Yemeğin de 112 başhekimliği aşçılarına yaptırıldığı belirtildi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Düzenlenen düğün yemeğinde servis görevini müdürlük personeli yaptı. Bu personellerden 112 başhekimliği bünyesinde çalıştığı belirlenen S.B de görev üstlendi.

S.B'ye bir gün önce Covid-19 testi pozitif çıkan yakını nedeniyle test yapıldığı, test sonucu çıkmadan da yemekte servis elemanı olarak kullanıldığı belirlendi. S.B'nin yemekten bir gün sonra test sonucu pozitif çıkınca aile fertleriyle birlikte evinde 14 günlük karantinaya alındı.

CAMİADA GÜNÜN KONUSU OLDU

Sağlık İl Müdürü Sinan Bahçacı'nın kent merkezi ve ilçelerde görev yapan sağlık çalışanlarının katıldığı düğün yemeği kentte günün konusu oldu. Yemek servisinde görev üstlenen S.B'nin Covid-19 testinin ise pozitif çıkması yemeğe katılanlar arasında büyük korku ve panik yarattı.

KİMLER KATILDI?

Bu arada yemeğe katılanların ise yeni sözleşme dönemi bekleyen personellerin olduğu iddia edildi. Düğün yemeğine Anamur-Çamlıyayla ilçeleri arasındaki sağlık birimlerinde görev alan uzmanların, başhekim, başhekim yardımcıları, müdür, müdür yardımcıları, sağlık müdür ve yardımcıları, Sağlık Müdür Daire Başkanlarının büyük bölümü katıldı.

GELMEYEN LİSTE İLE TAKI GÖNDERDİ

Yemeğe mazeretleri nedeniyle de katılamayan sağlık görevlilerinin ise takılarını zarfa koyarak birer liste halinde yemeğe katılanlara vererek gönderdikleri ifade edildi. Yemeğe katılanların tamamının da takı taktıkları belirtiliyor.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Skandal bir etkinliğe imza attığı belirlenen Müdür Sinan Bahçacı'nın düğün yemeğinde bir teşekkür konuşması yaparak "Arkadaşlar bu bir düğün yemeği değil, bir dost yemeğidir" dediği belirtildi. Müdür Bahçacı'nın katılanların kesinlikle fotoğraf ve görüntü çekmemeleri konusunda ise sık sık uyardığı bu davranışta bulunanların tespit edilmesi halinde haklarında soruşturma açacağı yönünde uyarılar yaptığı ifade edildi.

"DEVLETİN MALZEMESİYLE PERSONELİYLE ÖZEL BİR İŞ YAPILMIŞ"

Öte yandan Mersin Tabipler Odası Başkanı Mehmet Antmen, konu ile ilgili olarak kendilerine de sağlık çalışanlarından çok sayıda ihbar geldiğini belirterek şunları söyledi:

* Bize gelen bilgiye göre orada servis elemanı olarak çalıştırılan kadın çalışana bir gün önce test yapılmış.

* Sonucu çıkmadan orada çalıştırmışlar. Sonra da sonuç pozitif çıkmış.

* O hasta şu anda evinde karantinadadır. Düğünde devletin malzemesiyle, personeliyle özel bir iş yapılmış.
Sözcü
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