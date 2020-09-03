LPG'ye zam geldi!
|03 Eylül 2020 21:25
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına 13 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, LPG'ye 13 kuruş zam yapıldı. Zammın 3 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında zam gerçekleşecek.
EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 10 krş/lt pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır"
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