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Türk Eğitim-Sen'den Bakan Selçuk'a teşekkür

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Mazeret tayin istekleri karşılanmayan öğretmenlerimiz il emrine verilerek mağduriyetleri giderildi" dedi.
 03 Eylül 2020 21:31
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Türk Eğitim-Sen'den Bakan Selçuk'a teşekkür

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Mazeret tayin istekleri karşılanmayan öğretmenlerimiz il emrine verilerek mağduriyetleri giderildi" dedi.

Türk Eğitim-Senden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yaz tatilinde öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerde kadro yetersizliğinden dolayı bir kısım öğretmenin tayin taleplerinin gerçekleşmediği, bunun üzerine Türk Eğitim-Sen'in il\ilçe emrinin getirilmesi için yoğun bir girişimde bulunduğu belirtilerek, "Milli Eğitim Bakanlığına yazılı talepte bulunan sendikamız, Milli Eğitim bürokratlarıyla da görüşmüş, aynı zamanda konuyu gündemde tutmak için sosyal medya çalışmaları yapmıştı. Sendikamız özür grubu mağdurlarının her zaman yanında durarak, onların haklı taleplerini her platformda dile getirmişti" denildi.

Öğretmenlerin çağrılarına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kayıtsız kalınmadığı aktarılan açıklamada, "MEB, tayin talebi gerçekleşmeyen öğretmenlerimize il emri uygulaması getirerek, onların yüzünü güldürdü" değerlendirmesinde bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, il emri çağrılarına kulak veren başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere emeği geçen tüm MEB yetkilerine teşekkür etti. Anayasa'nın 41. maddesi ile güvence altına alınan aile birliğinin bozulmamasının çok önemli olduğunu kaydeden Geylan, "Mazeret tayin istekleri karşılanmayan öğretmenlerimiz il emrine verilerek mağduriyetleri giderildi. Uzun süredir gündeme getirdiğimiz bu talebimize olumlu yaklaşan Milli Eğitim Bakanlığına öğretmenlerimiz adına teşekkür ediyorum. Öte yandan il içi özür grubu mağdurları için de ilçe emri hakkı verilmesi, yetersiz kontenjandan dolayı tayini yapılmayanlara da ikinci bir hak verilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığından yeni bir adım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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