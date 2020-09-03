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Fedakar öğretmenler okulu temizledi

Diyarbakır'ın Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunda idareci ve öğretmenler, temizlik çalışması yaparak okulu yeni eğitim yılına hazırladı.
 03 Eylül 2020 21:32
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Fedakar öğretmenler okulu temizledi

Diyarbakır'ın Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunda idareci ve öğretmenler, temizlik çalışması yaparak okulu yeni eğitim yılına hazırladı.

Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salgın döneminde 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında okulun idari personeli ve öğretmenlerinin gönüllü katılımıyla temizlik yapıldı. Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Kocaağaç, ''Çermik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi idari personeli ve öğretmenlerinin gönüllü katılımıyla 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında okulumuzun temizliği ve yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi çalışması gerçekleştirilmiştir'' dedi.

Kocaağaç, salgın döneminde temizlik ve hijyenin bir kat daha arttığını belirterek, "Okul idari personelimiz ve gönüllü öğretmenlerimizle verimli bir çalışma gerçekleştirerek okulumuzu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdik" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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