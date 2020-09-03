İstanbul Valisi, 39 ilçe kaymakamı ile toplantı yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçe kaymakamıyla kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldığını bildirdi.
|03 Eylül 2020 21:52
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 39 ilçe kaymakamıyla kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "39 ilçe kaymakamımızla birlikte, Kovid-19 tedbirlerimiz, filyasyon takipleri, düğün, nikah, nişan gibi törenlerde maske, mesafe, temizlik denetim ve rehberlik çalışmalarımızla ilgili toplantı yaptık. Salgınla mücadelede kararlıyız. Sağlık için hepimiz için." ifadelerini kulandı.
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