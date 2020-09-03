Ağrı'da karantinaya uymayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza
|03 Eylül 2020 22:00
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Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina kuralına uymadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 128 kişilik ekiplerin katılımıyla restoran, kafe, kıraathane, nikah töreni, kuaför ve toplu yaşam alanlarının aralarında bulunduğu 454 iş yerinde denetleme yapıldı.
Ekipler, gittikleri iş yerlerinde vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında uyardı.
Kentte, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 180 ticari taksi ile 174 toplu ulaşım aracı denetlendi.
Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan 280 kişilik ekip, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 4 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.
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