1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı'da karantinaya uymayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina kuralına uymadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.
 03 Eylül 2020 22:00
Yazdır
Ağrı'da karantinaya uymayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina kuralına uymadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 128 kişilik ekiplerin katılımıyla restoran, kafe, kıraathane, nikah töreni, kuaför ve toplu yaşam alanlarının aralarında bulunduğu 454 iş yerinde denetleme yapıldı.

Ekipler, gittikleri iş yerlerinde vatandaşları sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında uyardı.

Kentte, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 180 ticari taksi ile 174 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik denetimlerde görev alan 280 kişilik ekip, karantina kuralını ihlal ettikleri tespit edilen 4 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde düğünler de yasaklandı
03 Eylül 2020 22:32		 Karpuz satışı yapılan lüks otomobil trafikten men edildi
03 Eylül 2020 22:19
Ambulans helikopter acil hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor
03 Eylül 2020 20:58		 Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
03 Eylül 2020 20:18
Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
03 Eylül 2020 18:55		 Fazla yolcu pahalıya patladı
03 Eylül 2020 17:41
RTÜK, Netflix'teki programın kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi
03 Eylül 2020 15:33		 Emniyet, çocuk öğrenimi mazeretinden tayin taleplerine kısıtlama getirdi
03 Eylül 2020 12:45
Ankara'da virüs alarmı, harita kıpkırmızı
03 Eylül 2020 12:32		 Bakanlıktan 81 ile Covid19 denetim genelgesi
03 Eylül 2020 12:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - İkinci el araçların fiyatlarında yükseliş bekliyoruz22:35 - 'Eğitimin yaşı yok' dedi, oğluyla aynı kampüsü paylaşacak22:32 - Bu ilde düğünler de yasaklandı22:22 - Ak Parti'li bir vekilin daha test sonuçları pozitif çıktı22:19 - Karpuz satışı yapılan lüks otomobil trafikten men edildi22:18 - Ankara Üniversitesi de uzaktan egitim yöntemine geçiyor
22:00 - Ağrı'da karantinaya uymayan 4 kişiye 12 bin 600 lira ceza21:52 - İstanbul Valisi, 39 ilçe kaymakamı ile toplantı yaptı21:32 - Fedakar öğretmenler okulu temizledi21:31 - Türk Eğitim-Sen'den Bakan Selçuk'a teşekkür21:25 - LPG'ye zam geldi!21:06 - Ölüm orucundaki avukat hakkında tahliye kararı
20:58 - Ambulans helikopter acil hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor20:56 - Yüz yüze eğitim öncesi velilere öneriler20:51 - ABD, Dünya Sağlık Örgütünden ayrılıyor20:47 - Sağlık müdürünün düğün yemeğinde çalıştırdığı sağlık çalışanı korona oldu!20:21 - TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla buluşacak
20:18 - Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da virüs alarmı, harita kıpkırmızı
2 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
Yeni vaka sayısı 1600'ü geçti
Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Binali Yıldırım ve eşi virüse yakalandı
Küçük bir dikkatsizlikle virüsü nasıl kaptığını anlattı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mazeret tayinleri çıkmayan öğretmenlerin, il emri atamaları yapıldı
KYK borcunu ödeyemeyen 300 bin öğrenci için yasal takip başlatıldı
Mansur Yavaş, işine odaklandığı için ona her kapı açılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 5
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
çantada biber gazı taşımak 2
Hastaneler tıklım tıklım 1
risk varsa biz yokuz 2
alarmı duymamak 2
yunanistan korsan devlettir 1
03.09.2020 türkiye vs macaristan maçı 2
maske takmamak kul hakkına girer 3
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Helikopter Makinsti Alacak
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Amasya Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alacak
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi sözleşmeli 11 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam