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Ankara Üniversitesi de uzaktan egitim yöntemine geçiyor

Üniversitede klinik uygulama veya intorn egitimi iceren programlarda karma egitim, diger programlarda ise uzaktan egitim yontemleri uygulanacak
 03 Eylül 2020 22:18
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Ankara Üniversitesi de uzaktan egitim yöntemine geçiyor

Ankara Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz yarıyılında klinik uygulama veya intorn egitimi iceren programlarda "karma egitim (hibrit)", diger programlarda ise "uzaktan egitim" yontemlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Necdet Ünüvar, Twitter hesabından, üniversite senatosunun 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğretim süreçlerine ilişkin kararlarını yayımladı.

Buna göre, klinik uygulama veya intorn egitimi iceren programlarda karma egitim (hibrit), diger programlarda ise uzaktan egitim yontemleri uygulanacak.

Teorik dersler ve teorik ders ile butunlesen laboratuvar uygulamaları uzaktan ogretim yolu ile cevrim ici yapılacak. Üniversitenin tıp, dis hekimligi, hemsirelik ve veteriner hekimligi programlarında yurutulen klinik uygulama veya intorn egitimleri, pandemiden korunma, fiziki kosullar ve ogrenci sayıları dikkate alınarak seyreltilmis gruplar ile donusumlu olarak ilgili fakulteler tarafından planlanacak.

Ögretmenlik uygulamaları, pandemi kosulları ve korunma kuralları dikkate alınarak ilgili kurumlarla is birligi icinde yurutulecek.

Yarıyıl ara sınavları, surec odaklı olarak dijital ortamda gerceklestirilecek, final ve butunleme sınavlarının uygulanma yontemi, kasım ayının son haftasında degerlendirilecek. Tum ogrenciler için akademik danısmanlık ve rehberlik hizmetlerine ozel onem verilecek.
Anadolu Ajansı
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