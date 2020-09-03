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Karpuz satışı yapılan lüks otomobil trafikten men edildi

Beyoğlu'nda, karpuz satışı yapılan lüks otomobil, tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün süreyle trafikten men edildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.
 03 Eylül 2020 22:19
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Beyoğlu'nda, karpuz satışı yapılan lüks otomobil, tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün süreyle trafikten men edildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda lüks otomobilde karpuz satışı yapan sürücünün İran vatandaşı M.H.F olduğunu tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek" maddesi gereğince 1228 lira idari para cezası uygulandı, araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Sürücünün emniyetteki ifadesinde, İran'da sosyal medya fenomeni olduğunu ve olayı video çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak amaçlı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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