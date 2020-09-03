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'Eğitimin yaşı yok' dedi, oğluyla aynı kampüsü paylaşacak

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mukaddes Şimşek, üniversite sınavına hazırlanan yeğenine örnek olmak için pandemi sürecini fırsata çevirerek gece gündüz ders çalışıp üniversiteli oldu. Şimşek, anı üniversitede öğrenci olan oğluyla aynı kampüsü paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
 03 Eylül 2020 22:35
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Mukaddes Şimşek, üniversite sınavına hazırlanan yeğenine örnek olmak için pandemi sürecini fırsata çevirerek gece gündüz ders çalışıp üniversiteli oldu. Şimşek, anı üniversitede öğrenci olan oğluyla aynı kampüsü paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Mukaddes Şimşek, Samsun'dan yanına gelen lise son sınıf öğrencisi yeğenine örnek olmak için onunla birlikte üniversite sınavına hazırlandı. Pandemi sürecinde evde geçirdiği boş zamanları da değerlendiren Şimşek, gece gündüz azmi ile çalışarak üniversite sınavına hazırlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren Şimşek, 348 bin öğrencinin arasına girerek Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne yerleşti.

Oğlu ile aynı kampüsü paylaşacak

Mukaddes Şimşek'in 2 çocuğundan birisi olan Yağızhan Şimşek de Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim görüyor. 3. sınıf öğrencisi olan Yağızhan Şimşek, annesi ile aynı kampüsü paylaşacak. Oğlu ile birlikte aynı kampüste olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Mukaddes Şimşek, oğlunun arkadaşlarının da duruma şaşırdıklarını ifade etti.

"Samsun'dan yanıma gelen yeğenim ile birlikte üniversite sınavına hazırlandım"

Yıllar boyunca eğitime destek verdiğini belirten Mukaddes şimşek, başta yeğeni olmak üzere gençlere ve kadınlara örnek olmak için sınava hazırlandığını dile getirerek, "Yıllardır Kocaeli'de eğitime ve engellilere destek olmak için sosyal sorumluluk projelerine katılıyorum. Gençlerin eğitim alabilmesi için elimden geleni yaptım. Bu sene de örnek olma adına, okumanın yaşının olmadığı ve hayallerimizin son kullanma tarihi olmadığı adına Samsun'dan yanıma gelen yeğenim ile birlikte üniversite sınavına hazırlandım. Yeğenimin mücadeleyi bırakmaması için, başarılı olması için birlikte sınava hazırlandık. İkimizde üniversiteye yerleştik. Pandemi süreci bizim için büyük bir fırsata dönüşmüş oldu. O dönemde hala yeğen çok güzel çalışma fırsatı bulduk" dedi.

"Oğlumla aynı bahçede eğitim görmek, aynı sıraları paylaşmak apayrı bir duygu"

Oğlu ile aynı kampüsü paylaşacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Şimşek, "Umarım bu herkese, kadınlarımıza gençlerimize örnek olur. Çünkü gerçekten okumanın yaşı yok. hiçbir şey için de geç olmadığını düşünüyorum. Belki bu saatten sonra bir iş hayatım olmaz ama ben de akademisyenlik yolunda eğitimimi daha ileri taşırım diye düşünüyorum. Dilerim bir gün bu üniversiteden mezun olduğumuz günleri de görürüz. Oğlumla aynı üniversiteye yerleşmiş olmak çok güzel bir duygu kattı. Her anneye nasip olmayacak bir şey. Oğlum da Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. Fakültelerimiz oğlumunki ile karşı karşıya. Oğlumla aynı bahçede eğitim görmek, aynı sıraları paylaşmak apayrı bir duygu. Ben onunla gurur duyuyorum. O da benimle gurur duyduğunu söylüyor. Hayatım boyunca çocuklarıma örnek olmak istemiştim. Bir konu hakkında bilmiyorum demek kişiliğimde yok. Bilmediğim bir şeyi bile okuyup, araştırıp bilgi hazineme ekledim.

"Annemle aynı kampüste okuyacağımdan dolayı çok mutluyum"

Arkadaşlarına annesinin üniversiteye yerleştiğini söylediğinde şaşırdıklarını ifade eden Yağızhan Şimşek ise, "Annem kuzenimi desteklemek amacı ile üniversite sınavına girdi ve siyaset ve kamu yönetimi bölümünü kazandı. Onunla gurur duyuyorum. Ben de o süreçte anneme ve kuzenime destek olmaya çalıştım. Yine de benim beklediğimden daha iyi bir başarı sağladı. Annemle aynı kampüste okuyacağımdan dolayı çok mutluyum. Biraz heyecanlıyım. Daha önce hiçbir aile üyemle aynı yerde okumadım. Ama mutluyum. Arkadaşlarıma anlattım. Onlar da şaşırdılar. Sonra onlar da annem adına mutlu oldular. Ama genel olarak bu yaşta üniversite kazanmasına şaşırdılar" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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