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İkinci el araçların fiyatlarında yükseliş bekliyoruz

Son gelen ÖTV zamlarıyla birlikte ikinci el araçların fiyatlarında bir yükseliş olacağını bekliyoruz. İkinci el araçların yükselmesinin en önemli sebeplerinden birisi de sıfır araç fiyatlarının yükselmesidir.
 03 Eylül 2020 22:52
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İkinci el araçların fiyatlarında yükseliş bekliyoruz

İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül itibariyle başlamıştı. İkinci el araç ticaretini düzenleyen yönetmelikle birlikte yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını söyleyen İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, sektördeki otomobil satıcılarının yetki belgesiyle ilgili olumlu tepkiler verdiğini belirtti. Ertemel, ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarına göre yükseldiğinin altını çizerek, geçtiğimiz günlerde gelen ÖTV zamlarıyla birlikte ikinci el araçların fiyatlarında bir yükseliş beklediklerine işaret etti.

İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül itibariyle başladı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte yetki belgesi olmayanlar 1 yıl içerisinde en fazla 3 araç satabilecek. Belgesi olmadan ticaret yapanlara araç başına 5 bin TL ceza kesilecek.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, 1 Eylül itibariyle yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretini düzenleyen yönetmelik hakkında açıklamalarda bulundu. Ertemel, yetki belgesiyle birlikte belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını söyleyerek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz konusu olmayacağını belirtti. Ertemel, ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarına göre yükseldiğinin altını çizerek, geçtiğimiz günlerde gelen ÖTV zamlarıyla birlikte ikinci el araçların fiyatlarında bir yükseliş olacağını beklediklerini kaydetti.

"Yetki belgesi olmayan kişilerin yaptığı satışlar denetlenip, ciddi anlamda cezalar alacaklar"

Uzun zamandan beri üzerinde çalıştıkları bir konunun ikinci el otomotiv sektöründe bir yönetmeliğe kavuştuğunu vurgulayan Ertemel, "Hem otomotiv satıcılarına hem de tüketiciyi koruyan kararlar çıktı. Burada en önemli karar yetki belgesi. Son günlerde otomotiv sektöründe böyle bir dalgalanmalar oluşmuştu. Bizde bu konuyla ilgili mutsuzduk. Bizim işimizi önüne gelen herkes yapmaya başlamıştı. Bu da bizi hem meslek açısından hem de piyasada belirsiz olan rakamlarla ilgili sıkıntıya düşürüyordu. Bunlar artık ortadan kalktı. Yetki belgeli kurumlar bundan sonra satış yapacak. Yetki belgesi olmayan kişilerin yaptığı satışlar denetlenip, ciddi anlamda cezalar alacaklar. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Bu işi yapmak isteyenler bizimle beraber eşit şartlarda bu işi meslek edinerek yapsınlar" ifadelerini kullandı.

"İkinci el araçların yükselmesinin sebeplerinden birisi de sıfır araç fiyatlarının yükselmesidir"

Sektördeki otomobil satıcılarının bu konuyla ilgili olumlu tepkiler verdiğine dikkat çeken Ertemel, "Yetki belgesi, güvenli alışveriş sistemi ve ekspertiz zorunluluğu yürürlüğe girdi. Bunların hepsi hem bizi hem de son kullanıcıyı koruyan yasalar. Bu durumdan dolayı mutluyuz. Bundan sonra kişiler bir senede üç arabadan fazla araç alım satımı yapamayacak. Belki noterde satışı yapacaklar ama daha sonrasında devlet bunları tespit edip cezalar uygulayacak. İkinci el fiyatlarıyla ilgili bir düşüş söz konusu değil. Son gelen ÖTV zamlarıyla birlikte ikinci el araçların fiyatlarında bir yükseliş olacağını bekliyoruz. İkinci el araçların yükselmesinin en önemli sebeplerinden birisi de sıfır araç fiyatlarının yükselmesidir. İkinci el araç fiyatlarının artması bizi de olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü biz dükkanımıza ne kadar araç çekebiliyorsak, o kadar çok satış ve takas şansımız oluyor. Ürün çeşitliliğimiz fazla oluyor. Biz önceden 2 araç alabiliyorken şimdi bir tane araç alıp vitrinimize koyabiliyoruz. Bizim araç adet sayımız, yılbaşıyla şuan itibariyle yüzde 100 azaldı" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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