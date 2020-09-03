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İstanbul'da dilencilerin yeni numarası

İstanbul'da içi yemek artıklarıyla dolu çöp poşetini kalabalık noktalarda yere sererek gün boyu karıştıran dilenciler, duygu sömürüsüyle bir saatte yüzlerce lira elde ediyor. Çevreden geçenlerin duygularını istismar eden dilencilerin o anları fotoğraf karelerine yansıdı.
 03 Eylül 2020 22:54
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İstanbul'da dilencilerin yeni numarası

İstanbul'da içi yemek artıklarıyla dolu çöp poşetini kalabalık noktalarda yere sererek gün boyu karıştıran dilenciler, duygu sömürüsüyle bir saatte yüzlerce lira elde ediyor. Çevreden geçenlerin duygularını istismar eden dilencilerin o anları fotoğraf karelerine yansıdı.

İstanbul Eminönü, Galata ve Sirkeci'de vatandaşların duygularını istismar ederek dilenmeye çalışan kişiler fotoğraf karelerine yansıdı. 5 farklı gurup halinde aynı taktiği kullanan dilenciler yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Eminönü'nde, farklı yöntemlerle insanlardan para topluyor.

Yemek artıklarını karıştırıyormuş gibi yapıyorlar

Gün boyu önlerindeki poşetten yemek artıklarını topluyormuş gibi yapan dilenciler vatandaşların da duygularını istismar ediyor. Dilenciler zaman zaman yere serdikleri yemek artıklarını toplayıp yer değiştirdiği de fotoğraflara yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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