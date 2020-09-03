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KPSS öncesi okullarda dezenfekte çalışması yürütülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazar günü yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde il merkezindeki okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yürütüyor.
 03 Eylül 2020 23:07
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KPSS öncesi okullarda dezenfekte çalışması yürütülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazar günü yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde il merkezindeki okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı 6 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS sınavı öncesinde 133 okulda Kovid-19 pandemisi çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile sınav öncesinde okullarda sağlıklı bir ortam oluşturuluyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, 32 personel ile sınıflardaki sıraları, tahtaları ve koridorları detaylı bir şekilde dezenfekte ediyor. Biyosidal uygulayıcı eğitime sahip Büyükşehir ekipleri, dezenfekte çalışmaları ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukları minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyor.
İhlas Haber Ajansı
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